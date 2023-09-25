Ваші речі залишаться цілими: два геніальні трюки проти молі в будинку

Впоратися з крилатим шкідником можна без застосування хімікатів

Ваші речі, особливо одяг із натуральних тканин, можуть постраждати від молі. Однак проти небажаної комахи в будинку знайдуться ефективні способи боротьби.

Щоб відлякати міль, скористайтеся двома незвичайними лайфхаками. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Так, крилаті "гості" люблять темні житлові приміщення, що робить наші щільно забиті шафи привабливим місцем для дорослих метеликів та їхніх личинок. Шкідники поїдають натуральні волокна, включаючи шерсть та хутро. Міль особливо цікавить волосся, пил і залишки шкіри, які залишаються на одязі.

Щоб позбавитися молі в будинку, використовуйте натуральний репелент. Для цього обприскуйте ваш гардероб, комод та інші місця, де зберігаються речі. Найкращі запахи для боротьби зі шкідником – кедрове дерево.

Другий спосіб відвадити міль, виготовлення спрею з ефірною олією. Ви можете обробити рідиною килим, штори та інші тканини в будинку, а також постільну білизну й одяг. Для цього змішайте кілька крапель ефірної олії лаванди з водою: ефективний домашній засіб проти молі готовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з іншою небажаною в будинку комахою – всюдисущими павуками. Проти цих "гостей" спрацюють два натуральні запахи.