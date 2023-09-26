Може призвести до пожежі: яку техніку не можна вмикати у подовжувач

Розбираємось, що можна підключити до подовжувача

У разі можливих блекаутів дуже важливо вчасно зарядити електроприлади. Тому подовжувачі — необхідний предмет повсякденного життя. Ми часто використовуємо їх для увімкнення кількох приладів одночасно.

Незважаючи на всю корисність при перевантаженні подовжувач може бути небезпечним. Неправильне його використання може призвести до пошкодження пристроїв, викликати вимкнення електроенергії або навіть пожежу. Які пристрої краще не підключати до подовжувача, розповідає SantePlus.

Які пристрої не можна підключати до подовжувача

Перед тим, як вибирати подовжувач, обов’язково дізнайтеся його максимальну потужність і уникайте його навантаження. Також бажано знати про потужність пристроїв, які ви підключатимете до нього. Однак є побутова техніка, яку не можна підключати до подовжувача незалежно від його потужності. Серед них:

холодильник — він споживає найбільше електроенергії. Річ у тому, що його максимальна потужність досягається швидко. Тому краще не підключати до подовжувача морозильну камеру;

— він споживає найбільше електроенергії. Річ у тому, що його максимальна потужність досягається швидко. Тому краще не підключати до подовжувача морозильну камеру; обігрівач . Цей прилад краще увімкнути безпосередньо до розетки, а не до подовжувача;

. Цей прилад краще увімкнути безпосередньо до розетки, а не до подовжувача; пральна машина та сушарка;

споживає багато електроенергії мікрохвильова піч . Її краще не приєднувати до подовжувача;

. Її краще не приєднувати до подовжувача; кавоварка;

тостер ;

; інший подовжувач.

Не забувайте вимикати подовжувач на ніч за наявності відповідної кнопки. Якщо подовжувач застарів або несправний, краще його позбутися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти техніку під час відключень електрики.