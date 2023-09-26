Просто покладіть в унітаз лавровий лист і позбавтеся популярної проблеми

Про цю хитрість мало хто знає

Лавровий лист — дуже важливий у кулінарії продукт. Ми використовуємо його на кухні під час приготування їжі. З його допомогою стравам можна надати особливий смак і аромат — без цієї пряності навіть улюблений борщ недостатньо пряний

Ми вже розповідали, що лавровий лист також незамінний у побуті. Хтось за допомогою цієї спеції позбавляється комах у крупах, хтось використовує його для добрива кімнатних квітів, хтось навіть кладе його у взуття для легкості під час ходіння та зменшення втоми після тривалого дня на ногах. Однак "Главред" розповість про ще один хитрий спосіб використання лаврового листа. Ви точно здивуєтеся, дізнавшись, навіщо класти лавровий лист у бачок унітаза.

Навіщо класти лавровий лист у бачок унітаз.

Річ у тому, що лавровий лист ефективно бореться з неприємними запахами. Саме тому можна підвісити у кутку туалету кілька зв’язаних між собою листочків.

Якщо такий спосіб вам не комфортний, можна просто кинути кілька листочків конкретно в бачок унітаза. Вода в бачку унітаза натягатиме запах лаврового листа і в результаті під час змиву в туалеті буде приємніший і свіжіший запах. Ви більше не хвилюватиметеся про неприємні запахи в туалеті та суттєво заощадите на освіжувачах для повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою лаврового листа можна позбутися неприємного запаху у будинку. Простий лайфхак зробить ваш будинок затишним.