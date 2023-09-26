Один натиск й готово: простий спосіб відкрити закручену банку

Вам не знадобиться якийсь незвичайний гаджет чи багато сили, щоб відкрити банку

З кожним може статися ситуація, коли терміново потрібно відкрити банку з консервацією, а кришка не піддається. Якщо спеціального ключа немає, можна використовувати харчову плівку. Але є ще простіший спосіб, який не вимагатиме жодних сторонніх предметів.

Як відкрити банку голими руками

Відкрити банку швидко та легко – не завжди питання сили. Найчастіше справа у використанні правильної техніки. Завдяки лайфхаку, про який ми розповімо, вам не доведеться тягнутися за ножем або іншим кухонним приладдям, щоб відкрутити кришку.

Ось що потрібно зробити:

Візьміть банку руками з обох боків та обхопіть ними кришку з обох боків. Переплетіть пальці та міцно стисніть долоні разом. Повторюйте, доки не почуєте характерне шипіння. Коли повітря потрапить усередину, ви легко зможете відкрити закручену банку.

Якщо цей спосіб не допоміг, спробуйте метод нагрівання. Просто підставте кришку банки під гарячу воду на 30 секунд або опустіть кришкою вниз у миску з теплою водою на такий же час. Під впливом тепла метал розшириться і кришку можна буде легко відкрутити з банки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити металеву консервну банку ложкою.