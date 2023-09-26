Старі батареї засяють від чистоти: ось як їх потрібно мити

Надійний спосіб очистити чавунні батареї

Існує кілька матеріалів, з яких виготовляють радіатори опалення. Часто у квартирах можна зустріти саме чавунні батареї, мити які – справжня проблема. Згодом на них з’являється просто віковий пил, видалити який практично неможливо. Особливо це стосується ділянок між секціями.

Але є спосіб очищення батарей, який допоможе легко впоратися з цим завданням.

Щоб ідеально очистити простір між секціями батареї знадобиться старе деко або одноразові пелюшки. Посуд чи пелюшки потрібно розмістити під радіатором опалення.

У пляшку з пульверизатором налийте мильний розчин або інший рідкий миючий засіб і розпорошіть його на батарею, особливу увагу приділяючи важкодоступним місцям. Потім візьміть до рук пензель, який зазвичай використовують для фарбування батарей і видаліть усі забруднення. Завдяки формі цього інструменту вийде дістатися у найнедоступніші куточки батареї. Замість пензлика можна використовувати йоржик для миття пляшок, або стару зубну щітку.

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