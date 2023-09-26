Блищатиме навіть у холодній воді: дешевий і потужний лайфхак для миття посуду

Розповідаємо, як можна вимити посуд, якщо у вас немає гарячої води

Нещодавно ми писали, як усунути неприємний запах з раковини на кухні простими підручними засобами. А сьогодні пропонуємо лайфхак, який дешево коштує і при цьому чудово працює навіть у холодній воді.

Комунальні служби часто відключають гаряче водопостачання на тривалий період, і якщо у вас немає бойлера, це стає справжньою проблемою. Портал Astuce зазначає, що досвідчені господині справляються з горами брудного посуду за допомогою гірчиці, яка змивається з тарілок легше, ніж мийні засоби.

Як помити посуд у холодній воді, щоб надати йому блиску

Ось як це зробити:

Крок 1. З’єднайте порошок гірчиці з невеликою кількістю води. Добре перемішайте до однорідної консистенції пасти. Міра залежить від кількості посуду, який вам потрібно вимити. Для початку використовуйте приблизно одну столову ложку гірчиці.

З’єднайте порошок гірчиці з невеликою кількістю води. Добре перемішайте до однорідної консистенції пасти. Міра залежить від кількості посуду, який вам потрібно вимити. Для початку використовуйте приблизно одну столову ложку гірчиці. Крок 2. Нанесіть гірчичну пасту на брудний посуд. Використовуйте м’яку щітку або губку для миття посуду, щоб ретельно натерти її гірчичною пастою. Особливу увагу зверніть на плями та забруднення, застосуйте зусилля.

Нанесіть гірчичну пасту на брудний посуд. Використовуйте м’яку щітку або губку для миття посуду, щоб ретельно натерти її гірчичною пастою. Особливу увагу зверніть на плями та забруднення, застосуйте зусилля. Крок 4. Після того як ви нанесли пасту на весь посуд, дайте постояти кілька хвилин. Цей час потрібен для того, щоб паста могла вплинути на прилиплий бруд і жир.

Після того як ви нанесли пасту на весь посуд, дайте постояти кілька хвилин. Цей час потрібен для того, щоб паста могла вплинути на прилиплий бруд і жир. Крок 5. Ретельно промийте посуд. Переконайтеся, що ви змили всю гірчицю та залишки їжі.

Ретельно промийте посуд. Переконайтеся, що ви змили всю гірчицю та залишки їжі. Крок 6. Після полоскання обсушіть посуд. Використовуйте сухий чистий рушник або просто залиште на повітрі.

Гірчиця містить натуральні речовини, які допомагають зруйнувати жири та прибрати плями з посуду, надаючи їй блиску. Переконайтеся, що ви повністю змили пасту, щоб не залишити запах чи смак гірчиці на посуді.

Раніше ми розповідали, як відбілити кухонні рушники в домашніх умовах. Вам не знадобиться ні кип’ятіння, ні відбілювач – лише один простий продукт, який 100% є у вас на кухні!