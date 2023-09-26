Чим натерти кран у ванній, щоб не залишався наліт: дивний, але ефективний трюк (відео)

Водні плями не з’являться, якщо ви зробите один прийом з краном

У ванній кімнаті кран часто покривається вапняним нальотом. Відкладення не тільки жахливо виглядають, а й можуть погіршити тиск води, проте один незвичайний трюк усуне всі ці проблеми.

Щоб запобігти появі плям від води на крані, скористайтеся дивним, але ефективним лайфхаком. Хитрість показана в ролику одного з блогів у Instagram.

Ключовий предмет, який вам потрібний, воскова свічка. Щоб захистити кран від води, а значить і накопичення нальоту, дійте дуже просто. Спочатку натріть поверхню змішувача воском. Обробіть усі ділянки крана. Після цього візьміть чисту тканину і увітріть віск, як показано на відео. Не хвилюйтеся, що віск зробить поверхню каламутною, кран блищатиме.

У ролику можна побачити, що за допомогою вправного трюку кран захищений від води. Ви можете вилити рідину на поверхню, але жодних слідів не залишиться завдяки восковому покриттю.

Вапняний наліт загрожує у ванній кімнаті не лише крану, а й душовій лійці. Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою підручних засобів лише за одну ніч повністю очистити насадку для душу.