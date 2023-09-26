Чим натерти душову кабіну, щоб вона сяяла: чотири підручні засоби для ідеальної чистоти

Впоратися із забрудненою душовою кабіною можна без дорогої побутової хімії

У ванній кімнаті вапняний наліт осідає на крані, але особливо складно впоратися з відкладеннями на поверхнях душової кабіни. Проте кілька підручних засобів повернуть чистоту.

Щоб прибрати наліт із душової перегородки, скористайтеся одним із чотирьох предметів домашнього вжитку. Про ефективні лайфхаки пише Express.

По-перше, добре прибирає наліт з перегородки в душі комбінація з лимона (або лайма) й оцту. Кислотність цитрусів легко видаляє стійкі плями. Просто вичавіть фрукти в суміш оцту та води, потім візьміть вологу тканину з мікрофібри і нанесіть на поверхню круговими рухами. Через 10 хвилин змийте чистою водою.

Другий варіант – сіль. Популярна приправа допоможе видалити плями від твердої води на душовій перегородці. Для кращого ефекту посипте сіллю лимон і потріть поверхні в душі.

По-третє, як не дивно, стане в нагоді засіб із кухні — рідина для миття посуду. Вам потрібно нанести трохи мийного засобу на губку та потерти душову кабіну круговими рухами. Після цього промийте поверхню дистильованою водою, щоб не залишилося розводів.

Четвертий несподіваний, але ефективний помічник – біла зубна паста. З її допомогою видаляється мильна піна з дверей у душі. Нанесіть пасту на стару зубну щітку, щоб очистити важкодоступні кути і домогтися бездоганної чистоти.

Раніше "Телеграф" писав, що окремо слід мити душову лійку. У цьому випадку виручить вправний трюк, який спрацює за ніч.