Просто нанесіть лак для волосся на шкарпетки: проста хитрість позбавить популярної проблеми

Спробуйте та перевірте!

Напевно, кожен з нас має хоча б одну пару білих шкарпеток. Це класика спортивного стилю. Вони поєднуються практично з будь-яким взуттям, надають образу свіжості. Однак тут є одна складність — білі шкарпетки швидко брудняться і втрачають свою білизну. Ми вже писали, як повернути білий колір вашим шкарпеткам, а чи можна зробити так, щоб вони не бруднилися?

З незвичайним лайфхаком від Рixelinform це можливо. Розв'язання вашої проблеми знаходиться у ванній кімнаті. Зацікавлені?

Дивовижна хитрість, завдяки якій можна запобігти прилипанню бруду на білі шкарпетки

У це важко повірити, але вам допоможе лак для волосся. Саме він здатний запобігти прилипанню бруду на шкарпетки. Все, що вам потрібно зробити — просто нанести на шкарпетки лак для волосся і добре його висушити. Щоб зробити все швидше, ви можете скористатися феном — так ваші шкарпетки будуть сухими швидше.

Завдяки цій простій хитрості на ваших білих шкарпетках сформується захисний шар. Саме тому вони залишатимуться чистими набагато довше.

Раніше ми розповідали, як не можна використовувати капсули для прання. Ви більше не допускатимете ці помилки.