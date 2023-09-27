Рус

Навіщо на ручці сковороди та сотейника отвір: мало хто використовує його за призначенням

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Отвір на ручці сотейника
Отвір на ручці сотейника. Фото pexels.com

Отвір зроблено не тільки для підвішування посуду

Без сковороди та сотейника на кухні не обійтися. Ці предмети настільки звичні в побуті, що багато хто і не замислюється, для чого насправді необхідний отвір на ручці цього посуду.

Насправді така конструкція не випадкова, як і петелька на ручці шампура, а сама виїмка виконує важливі функції, що полегшують повсякденну роботу на кухні.

Одна з найочевидніших функцій отвору в держаку сковороди або ковша — можливість повісити їх на гачок. Завдяки цьому економиться місце на кухні, а сам посуд не стикається з іншими предметами та не піддається випадковим подряпинам. Завдяки постійному доступу свіжого повітря він не іржавіє і служить набагато довше.

Але це не єдина функція петлі.

Під час приготування їжі постає питання – де розташувати ложку, якою перемішуються продукти. Зазвичай доводиться класти її на край раковини або ставити на робочу поверхню спеціальну підставку, щоб соус, жир і залишки продуктів не капали з ложки на стільницю.

Саме отвір у ручці й розв'язує цю проблему. У виїмці можна розмістити ложку, якою продукти перемішуються під час приготування. Наочно це показано відео з TikTok.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді потрібно використовувати петельку на візку у супермаркеті. Виявляється вона має корисну функцію.

Теги:
#Посуд #Сковорода #Лайфхак