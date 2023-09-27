Навіщо на ручці сковороди та сотейника отвір: мало хто використовує його за призначенням

Отвір зроблено не тільки для підвішування посуду

Без сковороди та сотейника на кухні не обійтися. Ці предмети настільки звичні в побуті, що багато хто і не замислюється, для чого насправді необхідний отвір на ручці цього посуду.

Насправді така конструкція не випадкова, як і петелька на ручці шампура, а сама виїмка виконує важливі функції, що полегшують повсякденну роботу на кухні.

Одна з найочевидніших функцій отвору в держаку сковороди або ковша — можливість повісити їх на гачок. Завдяки цьому економиться місце на кухні, а сам посуд не стикається з іншими предметами та не піддається випадковим подряпинам. Завдяки постійному доступу свіжого повітря він не іржавіє і служить набагато довше.

Але це не єдина функція петлі.

Під час приготування їжі постає питання – де розташувати ложку, якою перемішуються продукти. Зазвичай доводиться класти її на край раковини або ставити на робочу поверхню спеціальну підставку, щоб соус, жир і залишки продуктів не капали з ложки на стільницю.

Саме отвір у ручці й розв'язує цю проблему. У виїмці можна розмістити ложку, якою продукти перемішуються під час приготування. Наочно це показано відео з TikTok.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді потрібно використовувати петельку на візку у супермаркеті. Виявляється вона має корисну функцію.