Цвіль відразу зникне: який підручний продукт розпорошити на герметик у ванній

Не поспішайте витрачати гроші на агресивні хімікати

У ванній кімнаті через високий рівень вологості часто утворюється грибок. Особливо страждає від цвілі силіконовий герметик у душовій кабіні, проте його легко очистити.

Щоб позбутися плісняви, розпорошіть на герметик у ванній один підручний продукт. Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Так, озбройтеся рукавичками, захисними окулярами, розпилювачем, чистими ганчірками та звичайним оцтом. Рідина нерідко використовується при прибиранні та стане ефективним засобом для видалення цвілі.

Спочатку розпиліть оцет на герметик. Залиште на 5 хвилин, а потім протріть. Щоб дістатися до найважчих місць, нанесіть оцет на стару зубну щітку і обережно потріть кути. Знову промийте ділянку і промокніть її чистою тканиною, щоб герметик швидше висох.

Якщо пліснява стійка, то спробуйте ще одну хитрість. Відірвіть трохи туалетного паперу і розпиліть на нього оцет. Покладіть папір на силіконовий герметик і залиште на кілька годин. Потім видаліть папір, протріть поверхню м’якою щіткою. На завершення ретельно промийте силікон і витріть чистою губкою.

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