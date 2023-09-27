Розкладіть шкарпетки по всіх кутах: як швидко позбавитися вологості в будинку

Цей лайфак позбавить не тільки сильної вологості в приміщенні, але й неприємних запахів

Занадто висока вологість повітря в будинку може сприяти розвитку шкідливої для здоров’я цвілі та грибка. Також це призводить до запотівання вікон та дзеркал. Запобігти виникненню надмірної вологості можна організувавши ефективну вентиляцію та часте провітрювання приміщень.

Якщо ж потрібно дуже швидко позбавитися високої вологості в кімнатах, можна використовувати домашні поглиначі вологи. Вони не лише позбавлять цыэъ проблеми, а й поглинуть неприємні запахи. Усі необхідні інгредієнти вже можуть бути у вас вдома.

Вам знадобляться рис та чай (підійде навіть ароматизований). Кожен із цих інгредієнтів чудово вбере вологу та неприємні запахи. А якщо чай ароматизований, він ще й видаватиме приємний аромат. Просто з’єднайте сухий рис та чай у пропорціях 2:1 і розсипте готову суміш по лляним мішечкам. Замість мішечків можна використовувати бавовняні шкарпетки.

Міцно зав’яжіть мішечки або шкарпетки та розкладіть їх у тих місцях, де саме потрібно позбутися вологи.

Раніше "Телеграф" ділився порадою, як обрати зимову піжаму. Дуже важливо знати, який матеріал краще зігріватиме холодними ночами.