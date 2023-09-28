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Загадка для багатьох: чи шкідливо заряджати телефон декілька разів на день

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Що буде з телефоном, якщо заряджати його кілька разів на день Новина оновлена 28 вересня 2023, 07:41
Що буде з телефоном, якщо заряджати його кілька разів на день. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато хто може заряджати телефон пару разів на добу, не замислюючись, чи це шкідливо для батареї чи навпаки

Правильне заряджання батареї на смартфоні дозволить продовжити його "життя" і вберегти від зависань. При цьому багатьох цікавить питання, чи можна заряджати телефон кілька разів на день і чи не будуть такі дії шкідливими для пристрою.

Експерти каналу Gear Patrol детально розібралися в цьому питанні та пояснили, як правильно заряджати телефон, щоб він довго прослужив. За їх словами, головне пам’ятати правило, що повністю розряджати смартфон рекомендується.

Чи не всі сучасні смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами. Для них заряджання ривками, 5–10% за один раз, прийнятне і навіть корисне. Експерти кажуть, що короткі процеси заряджання ніяк не зашкодять телефону. При цьому оптимальний діапазон заряду – 30-80%.

У той самий час слід врахувати, що гаджет зі 100% заряду до 0% не рекомендується. Такі дії негативно впливають на батарею, і вона швидше зношується. А це, своєю чергою, призведе до гальмування смартфона або його раптових відключень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо потрібно швидко зарядити свій телефон. Є один перевірений метод, за допомогою якого за лічені хвилини можна підзарядити гаджет на 10-15%.

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#Зарядка #Телефон #Батарея #Лайфхак