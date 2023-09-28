Що станеться, якщо залишити харчову соду в холодильнику на ніч: результат неймовірний

Ви точно користуватиметеся цим лайфхаком

Харчова сода вже давно зарекомендувала себе не тільки як інгредієнт для приготування, але і як багатофункціональний та екологічний помічник під час збирання. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами лайфхаком із содою, про який деякі господині не знають, а дарма.

Покладіть харчову соду в холодильник на ніч, і ви будете вражені результатом, пише портал santeplus. А все тому, що сода поглине всі неприємні запахи, які можуть походити від їжі.

Щоб продати цей лайфхак, просто візьміть маленьку миску і насипте в неї близько 30 г харчової соди, помістіть її в холодильник і залиште на ніч. Наступного дня, як тільки ви відкриєте "хранителя продуктів", ви помітите, що неприємні запахи зникли.

Зверніть увагу: як тільки холодильник знову почне погано пахнути, вам необхідно буде замінити харчову соду. Також слід зазначити, що цей метод дуже ефективний проти легких та помірних запахів і що при сильних запахах потрібно глибоке чищення холодильника.

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