Миші в паніці втечуть: гуманні способи боротьби з гризунами вдома та в гаражі

Прості, але дуже ефективні методи прогнати мишей

Проблема з появою мишей у будинку, на дачі чи гаражі повторюється щорічно. Як тільки дні та ночі стають холоднішими, гризуни намагаються пробратися в теплі приміщення, щоб знайти дах та їжу. Попри свої розміри миші приносять дуже багато проблем: вони поїдають запаси, забруднюють поверхні та можуть бути переносниками захворювань.

Швидко позбутися мишей у будинку можна використовуючи гуманні та домашні засоби.

Найпростіший спосіб позбавитися від мишей — купити живоловку. Вона дозволяє зловити гризуна на приманку, але не вбивати його, а випустити на волю подалі від житлових будинків.

Використання неприємних для мишей запахів — ще один метод, який відлякає шкідників від вашого будинку та гаража. Просто розкладіть по кутах листя лаванди, м’яти та томату, і миші розбігуться. Як бонус ви відлякаєте цими ароматами ще й павуків.

Миші не переносять запах лимона, м’яти, ромашки. Змочіть ватяні диски ароматичними оліями цих рослин та оцтом, а потім розкладіть у місцях, звідки миші можуть проникати до будинку. Також можна розрізати зубчики часнику навпіл і розмістити їх біля куточків та щілин, через які тварини можуть проникнути всередину.

Крім використання методів, що відлякують, варто також стежити за тим, щоб миші взагалі не наближалися до вашого будинку. Для цього щільно закривайте контейнери та мішки для сміття. Якщо ви помітили дірки у будівлі, оперативно їх закладіть.

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