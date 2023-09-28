Рушники виглядатимуть пухнастими та новими: з якими підручними засобами їх випрати

При пранні рушників не поспішайте додавати кондиціонер, є більш вдала альтернатива

Після кількох прань рушники можуть ставати твердими, проте за допомогою маленьких хитрощів вам вдасться зберегти м’якість тканини. Просто додайте до пральної машини кілька підручних засобів.

Якщо прати рушники з трьома особливими інгредієнтами, то вони виглядатимуть новими та пухнастими. Про ефективний лайфхак розповідається в матеріалі Express.

По-перше, використовуйте альтернативу кондиціонеру для білизни. Цей засіб лише погіршує стан волокон. Краще додавати до пральної машини дистильований оцет. Підручний продукт пом’якшить тканину, не хвилюйтесь, жодного запаху не залишається.

По-друге, скористайтеся ефірною олією, щоб рушники пахли свіжістю. Наприклад, додавання ефірної олії лаванди у відсік для мийного засобу запобігатиме появі затхлого та пліснявого запаху. Однак слідкуйте, щоб у барабан не потрапили токсичні для домашніх тварин інгредієнти олій.

По-третє, додайте ложку харчової соди під час прання рушників. Натуральний дезодорант і очищувальний засіб допомагає пом’якшити воду при пранні, тому потрібно менше порошку.

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