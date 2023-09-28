Вікна будуть чистими навіть після дощу: допоможе ось який засіб

Одна хитрість допоможе забути про часте миття вікон

Тим, хто займається прибиранням відомо, що після кожного дощу з вікон добре б змивати патьоки і бруд, що налип. Але про необхідність часто мити вікна можна забути, якщо скористатися спеціальним методом.

Для цього не знадобляться магазинні засоби, які можуть залишати тонкий липкий шар на склі. Натомість краще використовувати звичайний чай. Він зможе видалити липкий шар від побутової хімії на склі та зробити вікна сяючими.

Для приготування засобу знадобиться дуже міцна заварка. Приготуйте її, використовуючи 4 пакетики чаю на одну склянку води.

Поки чай буде заварюватися та остигати, необхідно очистити вікна від пилу. Для цього можна використовувати змочену в чистій воді м’яку ганчірку. Потім протріть скло міцним чаєм. Працюйте обережно, не зачіпаючи пластикові рами.

Цей нехитрий розчин очистить вікна і зробить їх сяючими на тривалий термін.

Якщо під час миття вікон заварка потрапила на пластик, або його потрібно позбавити жовтизни, використовуйте розчин на основі таблетки для посудомийної машини. У 800 мл теплої води розчинити миючу пігулку. Отриману рідину нанести на віконні рами за допомогою пульверизатора та залиште. Через 20-30 хвилин потрібно вимити рами чистою водою та обов’язково витерти насухо.

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