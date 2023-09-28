Хитрий трюк спростить прасування одягу: потрібний один кухонний матеріал

За допомогою незвичайного методу на прасування йтиме мінімум часу

Щоб відпрасувати речі після прання, необхідно витратити багато зусиль та часу. Однак невелика хитрість з дошкою для прасування спростить цей процес.

Незвичайний лайфхак прискорить прасування речей. Вам знадобиться лише один кухонний матеріал, пише Express.

У нас витрачається значний час на те, щоб розпрямити складки на одязі. Навіть потужна праска не завжди справляється із завданням швидко. Але якщо ви задієте один дивний, але ефективний трюк, то будете приємно вражені.

Так, професійна прибиральниця та організаторка Керолайн Соломон (відома як Neat Caroline у TikTok) поділилася відео, яке прискорить час, витрачений на прасування. Ключовий компонент, який вам буде потрібний, алюмінієва фольга, ймовірно, така використовується вами для випічки.

У ролику дівчина просто кладе лист алюмінію під текстильний чохол дошки для прасування. Важливо, що фольга лежала блискучою стороною нагору. Блогерка запевняє, що такий прийом дозволить вам прасувати речі набагато швидше. Все тому, що алюміній є відмінним провідником тепла, у результаті фольга внизу створить ефект "другої праски".

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати складки на одязі без праски. На допомогу прийдуть чотири геніальні методи.