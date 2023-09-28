Стара пляма на пуховику: як очистити зараз, доки не прийшли морози

Вам може стати в пригоді звичайний бензин (спалювати нічого не потрібно)

На порозі — настання холодів, і це означає, що настав час готуватися до сезонних морозів: запасатися теплим одягом, у тому числі пуховиками. Краще розпочати цей процес заздалегідь, щоб уникнути можливих незручностей в останній момент. Адже бувають ситуації, коли вам раптово знадобиться пуховик, а на ньому зріє стара пляма.

Для того, щоб освіжити свій верхній одяг, нема потреби відправляти його в хімчистку, оскільки можна скористатися доступними засобами, такими як мийний засіб або нашатирний спирт. Про це пише ukr.media.

Як вивести старі плями з пуховика

Малопомітні плями

Нанесіть кілька крапель мийного засобу на губку і акуратно протріть ним забруднене місце. Потім ретельно вимийте пляму чистою вологою ганчіркою і дайте їй висохнути.

Жирні плями

Нагрійте пляму парою, потім нанесіть трохи бензину на ганчірку і ретельно протріть забруднення. Після цього посипте місце, де знаходилася пляма, содою або порошковою крейдою, залиште на 1-2 хвилини, а потім потрясіть пуховик, щоб позбутися надлишків.

Як приготувати універсальний засіб для чищення від плям

Змішайте трохи нашатирного спирту з водою і додайте мийний засіб. Ретельно перемішайте, щоб отримати густу піну, а потім обробіть цією піною забруднені ділянки тканини.

Також можна скористатися склоочисником. Для цього нанесіть засіб для миття вікон на пляму, а потім акуратно протріть сухою губкою або серветкою.

Раніше ми писали, у чому замочувати рушники перед пранням. Швидкий та простий спосіб.