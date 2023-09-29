Більше не будете морочитися: трюк, як розправити синтепон у куртці швидко

Нерідко після прання синтепон збивається в грудки

Випрали синтепонову куртку, а наповнювач збився в грудки? Ця ситуація може призвести до того, що в холодну погоду ваш улюблений одяг перестане забезпечувати достатнє утеплення. Адже синтепон, рівномірно розподілений по всій куртці, служить гарним повітряним прошарком та утеплювачем.

Що робити, якщо наповнювач в одязі втратив об'єм? Як повернути виробу початкову м’якість та зручність? Як пише protkan, є проста і ефективна порада, за допомогою якої ви зможете швидко розв'язати цю неприємну ситуацію.

Найчастіше синтепон може зіпсуватися через неправильно підібраний режим прання, віджим та подальший процес сушіння одягу. Якщо утеплювач порушив свою структуру, це призводить до помітного зниження теплоізоляційних властивостей одягу.

Як розправити синтепон у куртці

Візьміть звичайну вибивалку, якою ви вибиваєте килими. Повішайте куртку на плічка, бажано, щоб вона була трохи вологою. Застебніть всі блискавки, застібки та гудзики на одязі. Обережно та рівномірно пройдіться вибивалкою по куртці, особливо звернувши увагу на місця, де синтепон може бути зім’ятий. Підвісьте річ у розправленому вигляді для досушування.

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