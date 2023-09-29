Не залишіть жодного шансу: як очистити мікрохвильову піч від жиру і бруду за допомогою лимона

Цей простий спосіб потрібно взяти на озброєння

Очищення мікрохвильової печі може бути жахливим завданням — це одне з найбрудніших місць на кухні. Раніше ми розповідали, як приготувати із підручного засобу чудо-розчин для прибирання всього будинку, а сьогодні зупинимося на очищенні цього кухонного приладу.

Портал Woman And Home пропонує простий спосіб впоратися з цим завданням. Для цього потрібен лимон та кілька предметів.

Як помити мікрохвильову піч у домашніх умовах — лайфхак

Вам знадобиться:

лимон;

посуд для мікрохвильової печі;

паперові рушники;

серветка або губка із мікрофібри;

вода.

Наповніть місткість водою приблизно до половини, розріжте лимон навпіл і вичавіть трохи соку у воду. Потім помістіть туди половинки лимона, для більшого ефекту розріжте на часточки.

Увімкніть мікрохвильову піч приблизно на 5 хвилин — цього часу вистачить, щоб вона наповнилася лимонною парою. Однак вам може знадобитися більше або менше часу залежно від розміру мікрохвильової печі, рівня її потужності та розміру посуду, який ви використовуєте. Рекомендується вимкнути пристрій, коли вода закипить. Не відкривайте дверцята відразу — зачекайте щонайменше 5 хвилин, щоб пара вплинула на сухі забруднення.

Почніть чистити губкою з верху та боків, а в останню чергу обробіть дно приладу, на яке з них впаде бруд. Також обробіть всі кути, де міг скупчитися бруд, і протріть начисто паперовими рушниками. Якщо є стійкі плями бруду, що важко видаляються, зануріть кухонний рушник у воду з лимонним соком і потріть її, поки пляма не буде повністю видалена.

Раніше ми розповідали, як за допомогою цитрусових можна позбутися неприємного запаху в холодильнику. Цей спосіб рекомендують усі досвідчені господині.