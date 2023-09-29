Ці помилки псують одяг: що не рекомендується робити під час прання

Щоб речі добре виглядали і довго служили, їх важливо правильно прати

Прання — звичайна частина домашньої рутини. Коли накопичується певна кількість брудної білизни, її кидають у пральну машину, а потім сушать, прасують й відправляють у шафу. Але виконуючи цю нехитру роботу деякі користувачі пральних машин припускаються помилок. Внесення змін до звичного процесу прання може вплинути на зовнішній вигляд одягу та на термін його служби.

Про найпоширеніші, але шкідливі помилки при пранні на думку експертів з хімчистки пише Apartmenttherapy.

Ігнорування мішків для прання білизни

Бюстгальтери, спідня білизна та інші делікатні речі потребують додаткового рівня захисту, щоб структура тканини залишалася неушкодженою. Тому при пранні таких речей необхідно використовувати спеціальні сумки та мішки.

Прання важкого та легкого одягу разом

Ще одна поширена помилка — не відокремлювати важкий одяг від легкого під час прання. Більші предмети одягу можуть зіпсувати невеликі делікатні речі.

Вибір неправильної температури води

Занадто сильний вплив гарячої води може з часом призвести до вицвітання квітів і навіть усадки тканини. Вибирайте ту температуру, яка вказана на етикетці. Якщо немає певності, яку температуру вибрати, краще вибрати нижчу.

Застебнуті ґудзики

Якщо залишити сорочку застебнутою у пранні, можна пошкодити ґудзики та петлиці. Цього передчасного зношування можна уникнути, якщо додати додатковий етап — розстібати одяг перед пранням. Блискавки на штанах перед пранням також потрібно розстібати.

Сортування за кольором

Напевно всі знають, що не можна прати разом темну та світлу білизну. Але на практиці деякі люди ігнорують процес сортування одягу та роблять це дарма. Будь-яка з речей може злиняти та зіпсувати іншу білизну в барабані. Фахівці рекомендують сортувати одяг на світлий, середній та темний, а потім прати кожен окремо.

Пересушування одягу

Після завершення циклу прання багато хто переміщає свої речі в сушарку, а потім чекає звукового сигналу про закінчення циклу. Виявляється це помилка. Сушіння одягу протягом повного циклу може зіпсувати натуральні волокна тканини. Фахівці рекомендують сушити одяг на 80 відсотків, а потім доводити до повного висихання на мотузці.

Сушіння спідньої білизни

Спідню білизну та одяг із делікатних тканин краще не сушити в машинці. Спортивний одяг також не підходить для сушіння у сушарці. Висока температура послаблює волокна одягу, внаслідок чого еластичні тканини втрачають еластичність та форму.

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