Ви точно цього не знали: як позбутися тарганів за допомогою зубної пасти

Це ідеальна альтернатива токсичним речовинам.

У списку найнебажаніших комах, які можуть оселитися у вашому будинку, звичайно ж знаходяться таргани. Ці шкідники найчастіше з’являються дуже несподівано і швидко, а ось позбутися їх — завдання не просто. На щастя, є дійові лайфхаки, які можуть допомогти.

Хто б міг подумати, але врятувати становище і позбавити вас цих комах може тюбик зубної пасти, пише портал santeplus. Як бонус цей варіант боротьби зі шкідниками доступний кожному і коштує недорого.

Як вивести тарганів з дому зубною пастою

Деякі види зубних паст містять буру – потужний засіб для відбілювання зубів. Також цей інгредієнт є відмінним засобом проти тарганів, оскільки його склад аналогічний до борної кислоти. Таким чином, ця зубна паста цілком здатна вбити тарганів.

Однак для цієї комахи доведеться наблизитися до неї і з’їсти її. Але їх це не привабить: паста повинна поєднуватися з більш привабливими приманками, наприклад, з їжею. Тому необхідно наносити зубну пасту на їжу, проти якої таргани не можуть встояти. Намагайтеся розкидати її по місцях, де вони з’являються найчастіше.

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