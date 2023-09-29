Рус

Ви точно цього не знали: як позбутися тарганів за допомогою зубної пасти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Також допоможуть допомогти деякі рідини для полоскання рота Новина оновлена 29 вересня 2023, 19:42
Також допоможуть допомогти деякі рідини для полоскання рота. Фото santeplusmag.com

Це ідеальна альтернатива токсичним речовинам.

У списку найнебажаніших комах, які можуть оселитися у вашому будинку, звичайно ж знаходяться таргани. Ці шкідники найчастіше з’являються дуже несподівано і швидко, а ось позбутися їх — завдання не просто. На щастя, є дійові лайфхаки, які можуть допомогти.

Хто б міг подумати, але врятувати становище і позбавити вас цих комах може тюбик зубної пасти, пише портал santeplus. Як бонус цей варіант боротьби зі шкідниками доступний кожному і коштує недорого.

Як вивести тарганів з дому зубною пастою

Деякі види зубних паст містять буру – потужний засіб для відбілювання зубів. Також цей інгредієнт є відмінним засобом проти тарганів, оскільки його склад аналогічний до борної кислоти. Таким чином, ця зубна паста цілком здатна вбити тарганів.

Однак для цієї комахи доведеться наблизитися до неї і з’їсти її. Але їх це не привабить: паста повинна поєднуватися з більш привабливими приманками, наприклад, з їжею. Тому необхідно наносити зубну пасту на їжу, проти якої таргани не можуть встояти. Намагайтеся розкидати її по місцях, де вони з’являються найчастіше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися личинок та жучків у крупах. Не варто упускати важливий момент.

Теги:
#Таргани #Шкідники #Лайфхак