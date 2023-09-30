Позбутися запаху цигарок на одязі можна не перучи його: хитрощі домогосподарок

Ці поради допоможуть вам заощадити миючі засоби та електроенергію

На жаль, швидко позбутися сигаретного запаху непросто. Та й, як правило, щоб розв'язати цю проблему і повернути приємний запах білизною, багато хто вибирає рішення випрати речі в пральній машині. Однак це не завжди рекомендується, якщо одяг дуже делікатний. На щастя хитрі домогосподарки знають кілька ефективних лайфхаків.

Щоб скоротити витрати і уникнути постійного використання машини, скористайтеся цими розумними порадами щодо усунення запаху сигарет. Це найкращі способи позбутися надокучливого аромату, пише портал santeplus.

Як вивести запах тютюну з речей без прання

Використовуйте оцет

У тазі змішайте гарячу воду зі склянкою оцту. Потім піднесіть одяг ближче, щоб він міг увібрати пару від суміші. Ви будете приємно здивовані, побачивши за кілька хвилин, що розчин повністю усунув усі запахи.

Використовуйте харчову соду

Покладіть одяг у герметичний пластиковий пакет (мішок для сміття підійде) і насипте туди пів склянки харчової соди. Енергійно струсіть пакет, щоб порошок рівномірно розподілився всередині, і залиште все за ніч. Наступного дня дістаньте одяг із пакета та щіткою видаліть залишки засобу.

Використовуйте горілку

Вам знадобиться пляшка з розпилювачем. Залежно від розміру місткості, додайте приблизно три частини води на кришку горілки. Потім обприскайте одяг та вуаля!

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