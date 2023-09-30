Не витрачайте зайві гроші на хімікати: три чудо-способи, як прочистити засмічену раковину

Каналізацію, що засмічена, необхідно терміново "лікувати"

Щоб прочистити раковину, завжди розумніше використовувати саморобний засіб для чищення, який є більш екологічним і економічним підходом. Інші розчини на основі хімікатів залишаються потенційно токсичними та не завжди рекомендуються.

Тим більше, що натуральні продукти, які найчастіше завжди є в наших будинках, мають не менш ефективну дію, пише santeplus. А на додаток, вони ще й нешкідливі та безпечні.

Як прочистити засмічення в раковині

Сода та оцет

Вам знадобиться: кипляча вода, ½ склянки харчової соди, чашка, відро, пробка для раковини та ½ склянки оцту. Перше, що потрібно зробити, — це злити якнайбільше води з раковини, щоб вона була максимально порожньою. Потім вилийте в каналізацію каструлю з окропом, знявши пробку раковини, а потім налийте в неї ½ склянки соди. Дайте засобу постояти кілька хвилин, поки харчова сода подіє на засмічення, потім налийте в трубу склянки оцту, закрийте пробкою раковину і дайте подіяти оцту.

Засіб для миття посуду та гаряча вода

Нагрійте в каструлі 2 літри води, потім додайте дві столові ложки рідкого мила і вилийте отриманий розчин каналізацію.

Сіль та гаряча вода

Вилийте пів склянки солі в каналізацію, що засмітилася, а потім залийте 2 літрами окропу. Потім промийте гарячою водою під крана.

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