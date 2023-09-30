Продукти надовго залишаться свіжими: хитрий трюк із часниковим лушпинням

Несподіване використання часникового лушпиння

Багатьом відомо, що лушпиння цибулі можна використовувати як барвник для яєць до Великодня, або як підживлення на городі. А ось часникове лушпиння вважається відходом. Його відправляють у сміття, або компостну яму. Хоча насправді часникові шкірки мають практичну властивість.

Любителі часнику знають, скільки лушпиння залишається після очищення. І для нього є корисне застосування. Невелика хитрість із цим продуктом допоможе заощадити час, гроші та мінімізувати марні відходи.

Часникова шкірка становить особливу цінність, якщо потрібно значно продовжити свіжість овочів та фруктів, що зберігаються вдома. Якщо ви хочете заощадити час і рідше ходити за продуктами, скористайтесь дивовижним трюком. Зберіть жменю часникових кірок і посипте ними овочі та фрукти, які ви зберігаєте у коморі чи холодильнику. Це уповільнить процес старіння та гниття продуктів.

Є ще одна чудова ідея використати часникову шкірку. Приготуйте натуральний спрей, який убереже рослини від різних шкідників.

Для посилення ефекту змішайте часникове і лушпиння цибулі, помістіть в каструлю і залийте водою. Варити на слабкому вогні 20 хвилин. Коли відвар охолоне, перелийте його в обприскувач та обробіть ним уражені рослини. Цей домашній препарат допоможе проти попелиці та павутинного кліща, здатних знищити врожай. Обприскуйте їх регулярно двічі на тиждень, і проблема зникне в найкоротший термін.

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