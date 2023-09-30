Чим утеплити вікна на зиму зсередини: варіанти не на один сезон

Утеплювати укоси вікон можна не тільки з боку квартири, а й ззовні — це дасть кращий ефект

Утеплення пластикових вікон на зиму можна зробити самому із простих підручних матеріалів. Однак таке утеплення не буде дуже довговічним. Аби зробити таке, яке протримається не один холодний сезон треба докласти зусиль.

Серед таких способів — утеплення монтажною піною та пінопластом. Останній використовується для утеплення укосів вікон. Можливе утеплення пінопластом та пінополістиролом. Вони різняться в ціні. Товщина листа підбирається в залежності від конструкції вікна. Для фіксації може використовуватися поліуретанова клей-піна, а зверху листи покриваються, наприклад, тиньком для фінішних робіт.

Водночас зі шматків старого пінопласту можна зробити герметик, що втримуватиме тепло в будинку. Пінопласт змішують з ацетоном, через що він стає м'яким. Ним можна заповнити щілини на вікні та біля рами дверей. Варто попередньо знежирити їх ацетоном.

Інший спосіб утеплити вікна — монтажна піна. Її використовують зазвичай при встановленні вікон, однак і при утепленні також. Зазначимо, що такий спосіб утеплення також треба покривати фінішним шаром, адже він потребує захисту від перепадів температур та ультрафіолету. Після нанесення піни в щілини, залишки потрібно відрізати, тоді вже накладати фінішний шар.

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