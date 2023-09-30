Праска й "пралка" не знадобляться: як легко розгладити та освіжити речі

Винахідлива домогосподарка знайшла спосіб полегшити рутину

Соціальні мережі стали невичерпним джерелом домашніх хитрощів. Деякі домогосподарки знайшли в TikTok нішу, де демонструють свої великі знання у цій галузі. Одна з таких блогерів поділилася рецептом засобу, який допомагає без праски розгладити складки на одязі та освіжити його.

Для приготування спеціального засобу знадобиться 200 мілілітрів дистильованої води (водопровідна вода не підійде), 100 мілілітрів 96% спирту, два ковпачки ополіскувача для білизни та трохи кукурудзяного крохмалю.

Використання останнього компонента може здивувати, але раніше крохмаль традиційно використовувався для полегшення прасування та усунення затхлого запаху.

Змішайте всі компоненти та перелийте в ємність із розпилювачем. Користуватись отриманим засобом дуже просто. Достатньо розпорошити його на річ, а потім провести по ній рукою. Складки зникнуть.

Звичайно ця рідина не впорається із сильними заломами на джинсах чи лляній тканині. Але добре врятує, якщо потрібно освіжити та надати охайності злегка пом’ятій речі.

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