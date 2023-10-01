Від плісняви на стінах не залишиться й сліду: ось чим їх потрібно обробити

Боротися з пліснявою потрібно оперативно

З приходом осені, настанням холодів та вогкості стає актуальною проблема з появою плісняви. Крім того, що чорні стіни виглядають не естетично, пліснява ще й надзвичайно небезпечна.

При перших появах на стіні чорного або сірого нальоту потрібно якнайшвидше видалити його і обов’язково обробити поверхню. Для цього можна використовувати не лише покупні засоби, а й ті, що є вдома.

Цвіль не з’являється без причини. Найбільш поширеною причиною появи грибка на стінах є погана вентиляція. Коли в приміщенні немає повітрообміну, створюються ідеальні умови для розвитку цвілі. Надмірна вологість також сприяє зростанню грибка. Частіше він з’являється в приміщеннях, що недостатньо опалюються, і на кухні, де температура вища, ніж в інших приміщеннях.

Як ефективно боротися з пліснявою

Оцет. Налийте оцет у розпилювач і розбризкайте його на вибрану ділянку. Неприємний запах швидко зникне, а зростання цвілі буде зупинено.

Перекис водню – суміш перекису водню та води у співвідношенні 1:1 також допоможе боротися із пліснявою на стіні. До того ж цей засіб має бактерицидну дію.

Паста з кухонної солі. Вона має протигрибкові властивості. Щоб приготувати пасту, змішайте сіль з водою. В результаті вийде зручна для нанесення паста, яку потрібно намазати на вогнища цвілі.

Всі ці засоби – лише один крок до боротьби із пліснявою. З появою грибка потрібно боротися ґрунтовно. Налагодити нормальну роботу вентиляції у приміщенні та стежити за рівнем вологості.

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