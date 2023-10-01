Усього одна дешева річ утеплить вашу оселю: утримає тепло "на замку"

Цей лайфхак обійдеться вам у копійки

Майбутня зима може стати для українців не простішою, ніж минулого року. Тому вже зараз багато хто розмірковує про те, як самостійно покращити теплоізоляцію свого житла.

Видання Express запропонувало простий лайфхак, який допоможе зберегти тепло у вашому будинку чи квартирі в холодну пору року. Для цього необхідно придбати бюджетну за ціною річ з огляду на те, що вона прослужить довгий час.

Чим і як утеплити дім

Для максимізації вихідного тепла від радіатора рекомендується встановити за ним фольгу. Самоклейна радіаторна плівка є найбільш зручним варіантом для цієї мети. Ця проста хитрість допоможе зберегти більш високу температуру в приміщенні, відбиваючи тепло назад у кімнату та запобігаючи його витоку через стіни.

Використання фольги для утеплення – це економічно вигідне рішення. При цьому немає потреби витрачатися на доставку, оскільки її можна легко принести додому самостійно. Це набагато бюджетніший варіант, ніж установка нового котла або покупка обігрівача. Вже після першого місяця використання цього методу ви помітите, що витрати на комунальні платежі трохи знизилися, особливо для тих, хто має автономну систему опалення.