Як очистити плісняву з усієї пральної машинки: 4 кроки

Робіть це щомісяця — і пліснява не матиме шансів

З часом усередині пральної машини може виникнути неприємний запах, але є одна корисна порада, яка допоможе його уникнути. Проте найефективнішим способом запобігти цій проблемі є регулярна профілактика – чищення внутрішніх поверхонь пральної машини. Тепла вода, забруднення та бактерії, що знаходяться на одязі, залишки мийних засобів та пом’якшувачів для білизни створюють ідеальні умови для розвитку цвілі.

Існує безліч засобів для очищення внутрішньої частини барабана вашої пральної машини, але, як повідомляє видання Express, можна обійтися без використання агресивних хімічних продуктів та скористатися звичайними доступними засобами, такими як оцет та харчова сода.

Як позбутися плісняви в пральній машині

Для приготування розчину візьміть приблизно 500 г соди. Рівномірно розподіліть її всередині барабана і запустіть прання на найвищій температурі. Щоб очистити важкодоступні ділянки, використовуйте стару зубну щітку, нанісши на неї невелику кількість мийного засобу для посуду. Якщо на гумовому ущільненні виявлено плісняву, змочіть паперовий рушник в оцті, покрийте ним плями і залиште на 15 хвилин. Для видалення вапняного нальоту із ящика для порошку, скористайтеся старою зубною щіткою та сумішшю мийного засобу та оцту. Переконайтеся, що лоток повністю висохне, перш ніж повертати його в машину.

Раніше ми писали, як прибрати цвіль у лотку пральної машини. Всього 5 хвилин — і відсік для порошку буде ідеально чистим.