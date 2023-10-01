На пил у будинку не залишиться і натяку: з чого приготувати потужний спрей (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, проти пилу спрацює саморобний засіб
У будинку пил покриває практично всі поверхні. Однак за допомогою спритного лайфхака вдасться прибрати бруд на тривалий період.
Щоб позбутися пилу, використовуйте саморобний засіб. Рецептом потужного спрею поділилася блогерка Carolina McCauley в Instagram.
Так, для приготування рідини для очищення пилу дівчина використовує такі інгредієнти:
- 2 склянки води,
- Четверту частину склянки оцту,
- 1 столову ложку оливкової олії,
- 3 краплі мийного засобу для посуду,
- 20 крапель улюбленої ефірної олії.
Вам потрібно просто змішати вказані вище компоненти – розчин готовий. Так, нанесіть спрей на тканину з мікрофібри та протріть запилені поверхні ганчіркою. За словами автора ролика, пил зникне на довгий період, тому повторити маніпуляцію потрібно лише за місяць.
Така саморобна суміш замінить дорогу побутову хімію. З цим спреєм прибирання пилу буде простим і швидким, а в будинку з’явиться приємний аромат.
Пил покриває в будинку не лише меблі, а й вікна. Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом помити шибки, щоб вікна залишалися чистими навіть після дощу.