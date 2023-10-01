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На пил у будинку не залишиться і натяку: з чого приготувати потужний спрей (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Протирання пилу – важлива частина прибирання Новина оновлена 01 жовтня 2023, 18:24
Протирання пилу – важлива частина прибирання. Фото Freepik

Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, проти пилу спрацює саморобний засіб

У будинку пил покриває практично всі поверхні. Однак за допомогою спритного лайфхака вдасться прибрати бруд на тривалий період.

Щоб позбутися пилу, використовуйте саморобний засіб. Рецептом потужного спрею поділилася блогерка Carolina McCauley в Instagram.

Так, для приготування рідини для очищення пилу дівчина використовує такі інгредієнти:

  • 2 склянки води,
  • Четверту частину склянки оцту,
  • 1 столову ложку оливкової олії,
  • 3 краплі мийного засобу для посуду,
  • 20 крапель улюбленої ефірної олії.

Вам потрібно просто змішати вказані вище компоненти – розчин готовий. Так, нанесіть спрей на тканину з мікрофібри та протріть запилені поверхні ганчіркою. За словами автора ролика, пил зникне на довгий період, тому повторити маніпуляцію потрібно лише за місяць.

Така саморобна суміш замінить дорогу побутову хімію. З цим спреєм прибирання пилу буде простим і швидким, а в будинку з’явиться приємний аромат.

Пил покриває в будинку не лише меблі, а й вікна. Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом помити шибки, щоб вікна залишалися чистими навіть після дощу.

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#Пил #Лайфхак