На пил у будинку не залишиться і натяку: з чого приготувати потужний спрей (відео)

Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, проти пилу спрацює саморобний засіб

У будинку пил покриває практично всі поверхні. Однак за допомогою спритного лайфхака вдасться прибрати бруд на тривалий період.

Щоб позбутися пилу, використовуйте саморобний засіб. Рецептом потужного спрею поділилася блогерка Carolina McCauley в Instagram.

Так, для приготування рідини для очищення пилу дівчина використовує такі інгредієнти:

2 склянки води,

Четверту частину склянки оцту,

1 столову ложку оливкової олії,

3 краплі мийного засобу для посуду,

20 крапель улюбленої ефірної олії.

Вам потрібно просто змішати вказані вище компоненти – розчин готовий. Так, нанесіть спрей на тканину з мікрофібри та протріть запилені поверхні ганчіркою. За словами автора ролика, пил зникне на довгий період, тому повторити маніпуляцію потрібно лише за місяць.

Така саморобна суміш замінить дорогу побутову хімію. З цим спреєм прибирання пилу буде простим і швидким, а в будинку з’явиться приємний аромат.

Пил покриває в будинку не лише меблі, а й вікна. Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом помити шибки, щоб вікна залишалися чистими навіть після дощу.