Чайник блищатиме: який підручний продукт швидко видалить накип
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Для лайфхака з чайником знадобиться засіб, який знайдеться у вашому будинку
У чайнику регулярно накопичується вапняний наліт і утворюється накип. Однак за допомогою одного підручного засобу ви без зайвого клопоту повернете приладу блиск і чистоту.
Щоб очистити чайник від нальоту та накипу, скористайтесь простим, але ефективним лайфхаком. Про це пише Express.
Так, накип у чайниках виникає через жорстку воду. Ви легко розпізнаєте його за білим крейдяним шаром на дні приладу. Така проблема може погано вплинути на смак напоїв. Крім того, наліт у чайнику збільшує енергоспоживання, бо приладу доводиться працювати старанніше. В результаті ваші експлуатаційні витрати зростуть, що небажано.
Позбутися вапняного нальоту в чайнику допоможе предмет домашнього побуту, який обійдеться дешево або, не виключено, вже стоїть на вашій полиці. Йдеться про харчову соду. М’який абразив чудово підходить для використання в побутовій техніці, оскільки не залишає подряпин.
Як прибрати накип у чайнику:
- Вилийте воду з чайника.
- Насипте харчову соду.
- Влийте чисту питну воду поверх соди, однак має бути достатньо місця, щоб вода пузирилась і шипіла.
- Закип’ятіть.
- Залишіть чайник остигати приблизно на 10 хвилин з відкритою кришкою.
- Вилийте воду — чайник усередині буде блискучим, а на накип і наліт не залишиться натяку.
- Двічі закип’яти чайник, щоб позбутися залишків харчової соди.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати наліт із крана, який теж страждає від жорсткої води. На допомогу прийде спритний метод.