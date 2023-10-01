Чайник блищатиме: який підручний продукт швидко видалить накип

Для лайфхака з чайником знадобиться засіб, який знайдеться у вашому будинку

У чайнику регулярно накопичується вапняний наліт і утворюється накип. Однак за допомогою одного підручного засобу ви без зайвого клопоту повернете приладу блиск і чистоту.

Щоб очистити чайник від нальоту та накипу, скористайтесь простим, але ефективним лайфхаком. Про це пише Express.

Так, накип у чайниках виникає через жорстку воду. Ви легко розпізнаєте його за білим крейдяним шаром на дні приладу. Така проблема може погано вплинути на смак напоїв. Крім того, наліт у чайнику збільшує енергоспоживання, бо приладу доводиться працювати старанніше. В результаті ваші експлуатаційні витрати зростуть, що небажано.

Позбутися вапняного нальоту в чайнику допоможе предмет домашнього побуту, який обійдеться дешево або, не виключено, вже стоїть на вашій полиці. Йдеться про харчову соду. М’який абразив чудово підходить для використання в побутовій техніці, оскільки не залишає подряпин.

Як прибрати накип у чайнику:

Вилийте воду з чайника. Насипте харчову соду. Влийте чисту питну воду поверх соди, однак має бути достатньо місця, щоб вода пузирилась і шипіла. Закип’ятіть. Залишіть чайник остигати приблизно на 10 хвилин з відкритою кришкою. Вилийте воду — чайник усередині буде блискучим, а на накип і наліт не залишиться натяку. Двічі закип’яти чайник, щоб позбутися залишків харчової соди.

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