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Як очистити м’які меблі без соди та порошку: мало хто знає про цей засіб

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Пил та невеликі плями зникнуть
Пил та невеликі плями зникнуть. Фото pexels.com

Натуральний засіб від неприємного запаху, плям та пилу на диванах та кріслах

З питанням, як ефективно, але легко почистити м’які меблі, стикався майже кожен. Диван і крісло — одні з найпоширеніших предметів меблів. І закономірно на них з’являються плями, засалення та осідає пил.

У разі появи сильних забруднень найкраще скористатися послугами хімчистки. А ось несильні плями та пил можна вивести самостійно. Часто при цьому застосовують соду. Але замість неї можна використовувати інші продукти, які можна знайти у кухонній шафі.

Для приготування засобу для чищення м’яких меблів знадобиться літр води, 1 чайна ложа кориці, 6 лаврових листків середнього розміру.

Усі компоненти потрібно змішати та поставити на вогонь, довести до кипіння і проварити 20 хвилин. Потім потрібно зняти засіб з вогню і почекати, поки він охолоне.

В отриманому розчині потрібно змочити губку та протерти забруднення на м’яких меблях. Після цього засобу несильні плями зникнуть, а разом із ними зникне і неприємний запах.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб миття вікон із чайною заваркою. Завдяки цьому засобу пил та бруд довго не осідатимуть на скло.

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#Прибирання #Меблі #Диван #Лайфхак