Павуки та інші комахи не наблизяться до будинку: допоможе лише одна приправа

Розсипте в будинку ароматну приправу й комахи не страшні

З настанням холодів та вогкості багатьом зовсім не хочеться показувати носа на вулицю. Сховатись у теплому та сухому місці прагнуть також різні комахи. Вони намагаються будь-якими способами пробратися до приміщення, щоб перечекати там зиму.

Нікому не сподобається навала павуків, мошок та мурах у квартирі чи будинку. Звичайно ж в магазині можна придбати один з багатьох сильнодіючих засобів від неприємних комах, але не завжди застосування отруйних речовин доречно. Тим більше можна віддати перевагу нетоксичному засобу, який точно не зашкодить мешканцям. В цьому випадку на допомогу прийде кориця.

Ароматна приправа має репелентні властивості. Комарі, павуки та інші комахи не переносять запах кориці.

Для боротьби з комахами радять розсипати корицю у куточках, де найчастіше можна зустріти непроханих гостей – біля вхідних дверей, на підвіконнях, на балконі тощо.

Замість меленої приправи можна використовувати олію кориці. Перед застосуванням її потрібно змішати з водою у співвідношенні 1 до 10 і нанести на ділянки, де можуть зустрітися комахи.

З осінньою навалою мишей також можна боротися за допомогою ароматів. Раніше "Телеграф" розповідав, які запахи не переносять гризуни.