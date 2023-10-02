Ніколи не кладіть п’ять предметів у пральну машину: залишитеся без улюблених речей

Щоб не пошкодити речі, пам’ятайте про прості правила прання

Пральна машина – головний помічник у будь-якому будинку, проте не варто поміщати до неї все. Деякі речі зіпсуються, якщо припуститися помилки при пранні.

Варто пам’ятати про п’ять предметів, які не можна класти в пральну машину. Про це пише Express.

Монети та ключі

Звичайно, спеціально ніхто не засовуватиме ці предмети в пральну машину, проте вони можуть потрапити туди разом з речами. Не забудьте перед пранням перевірити кишені, інакше метал пошкодить зливний насос і подряпає внутрішню частину приладу.

Краватки

Такі тканини, як шовк і шерсть, можуть втратити форму після прання та забруднити інший одяг під час процесу. Подібні вироби краще очищати вручну чи віддавати професіоналам.

Розстебнуті речі

Блискавки та ґудзики можуть застрягти в пральній машині. Щоб запобігти такому, обов’язково застібайте всі речі перед тим, як завантажити у барабан. До речі, одяг з блискітками та дорогоцінним камінням особливо делікатний, декор може відвалитися під час прання, тож краще не поміщати такі речі в машинку.

Дитячий одяг

Через розмір дитячий одяг легко зачепити або заплутати всередині машини. Рекомендується складати такого типу речі у невеликі сітчасті мішечки для прання. Просте правило запобігатиме потраплянню дитячих речей у дренажні отвори всередині приладу, але обов’язково час від часу перевіряйте фільтр на наявність подібних предметів.

Нижня білизна

Прання бюстгальтерів у пральній машині може не вдатися. Застібки ризикують пошкодити бак та порвати інші речі. Крім того, автоматичне очищення не гарантує збереження початкової форми виробу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки ламають пральну машину. Нашкодити може як перевантаження, так і велика кількість порошку.