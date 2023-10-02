Зникне навіть найстаріша пліснява: лайфхак з туалетним папером

Цей метод допоможе легко позбутися чорної плісняви на герметику у ванній

Через сильну вологу, відсутність нормальної вентиляції та перепадів температури у ванній кімнаті часто утворюється пліснява. Характерні чорні плями насамперед з’являються на герметику, яким оброблені шви ванної або душової кабіни.

Якщо з поверхні плитки видалити плісняву не так вже й складно при правильному підході. А от з герметика пліснява так просто не змивається. Але ситуацію можна виправити за допомогою оцту та туалетного паперу, пише Express.

Для видалення цвілі знадобиться оцет. Працювати найкраще у гумових рукавичках. За допомогою пульверизатора необхідно розпорошити оцет на уражений пліснявою герметик і залишити на 5 хвилин. Потім потрібно протерти забруднення ганчіркою. Для очищення важкодоступних місць використовуйте стару зубну щітку. Очищені шви необхідно промити чистою водою та витерти герметик насухо.

Якщо пліснява на герметику з’явилася дуже давно, треба діяти трохи інакше. Відірвіть шматок туалетного паперу і просочіть його оцтом. Потім притисніть папір до силіконового герметика та залиште на кілька годин. Через деякий час зніміть папір, протріть поверхню щіткою і промийте водою. Вся пліснява зникне без сліду.

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