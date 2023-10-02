Джинси будуть чистими без пральної машини: два спритні трюки

Якщо джинси не сильно забруднилися, то не поспішайте їх класти у прання

Джинси – базовий елемент у будь-якому гардеробі. При очищенні цієї речі вручну або в пральній машині потрібно пам’ятати про ряд правил, але іноді джинси досить просто освіжити.

Щоб джинси знову стали чистими та свіжими, спробуйте два несподівані, але ефективні лайфхаки. Ви зможете обійтися без пральної машини та порошку, пише Express.

Лайфхак №1. Заморожування

По-перше, спробуйте заморозити джинси. Якщо на джинсах немає видимих забруднень, але їх потрібно освіжити, помістіть річ у запечатаний пластиковий пакет і поставте на ніч в морозильну камеру. Холод допоможе усунути запахи. Дивний лайфхак здивує чудовим результатом.

Лайфхак №2. Спрей для освіження тканини своїми руками

По-друге, можна приготувати спрей для освіження тканини самостійно. Для цього потрібно змішати в пульверизаторі рівні частини води й оцту. Злегка обприскуйте джинси, щоб повернути їм свіжий вигляд між пранням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при пранні джинсів важливо зберегти колір виробу. Для цього перед тим, як класти річ у барабан пральної машини, слід замочити джинси з спеціальним засобом.