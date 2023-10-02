Відтерти іржу допоможе популярний соус: дивний, але дієвий трюк

Не поспішайте витрачати гроші на побутові кошти, знайдеться несподівана альтернатива для боротьби з іржею

На металевих предметах, включаючи садові інструменти, часто може з’являтися іржа, проте її просто прибрати. Проблему вирішить один несподіваний, але ефективний лайфхак.

Щоб прибрати іржу з металу, спробуйте скористатися популярним соусом. Про дієвий трюк, який отримав багато позитивних відгуків у мережі, пише Express.

Видалити сліди іржі з металевих приладів за лічені секунди можна за допомогою відомого продукту, а саме кетчупу. Метод може бути дивним, але дасть відмінний результат. Однак потрібно не просто нанести соус на іржаві ділянки за допомогою губки, а використовувати додатковий інструмент — фольгу.

Як прибрати іржу з металевих предметів? Для очищення металу від іржі виконайте декілька простих кроків. Спочатку налийте соус на іржавий метал, потім зімніть шматок фольги та протріть нею поверхню. Всі брудні ділянки швидко стануть чистими й блискучими.

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