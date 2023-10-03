Що не можна робити під час прання джинсів: важливі нюанси

Раз і назавжди запам’ятайте, чи потрібно вивертати джинси перед запуском пральної машини

Джинси – річ, яка є в гардеробі кожного, деякі освіжають їх за допомогою маленьких хитрощів. Однак при неправильному пранні денім може втратити колір та форму.

Як правильно прати джинси? Про часті помилки та важливі нюанси йдеться в матеріалі Express.

Не видаляти плями

Перш ніж приступати до прання, видаліть усі плями з джинсів вологою ганчіркою та невеликою кількістю м’якого мийного засобу. Так ви точно досягнете чистоти виробу.

Не вивертати навиворіт

Перед пранням радять вивернути джинси навиворіт. У такому разі колір збережеться, а тканина не полиняє.

Неправильний режим

Рекомендується вмикати щадний режим пральної машини. Якщо ручне прання неможливе або вимагає надто багато зусиль, то виручить делікатний цикл із холодною водою та невеликою кількістю мийного засобу.

Багато порошку

Краще використовувати менше мийного засобу при пранні джинсів. Достатньо приблизно половини рекомендованої кількості.

Гаряча вода

Полоскати джинси бажано за низької температури. Тому не забудьте включити цикл полоскання холодною водою, щоб ретельно видалити мийний засіб із джинсів.

Автоматична сушка

Не варто класти джинси в сушильну машину, тому що вони можуть втратити форму. Натомість залиште їх сушитися на мотузці або вішалці. Крім того, скористайтеся лайфхаком із сухим рушником, щоб прискорити висихання тканини. Для цього після прання загорніть джинси в чистий сухий рушник, щоб видалити зайву вологу, перш ніж сушити на повітрі.

Прасування

Уникайте прасування. Так, джинси можуть м’ятися, але краще розгладжувати складки руками, доки денім вологий.

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