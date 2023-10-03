Чим натерти міжплиткові шви у ванній, щоб вони стали чистими: фантастичний трюк (відео)

При прибиранні ви зможете обійтися без хімії, але повернете швам блиск

Згодом шви між плиткою у ванній кімнаті покриваються шаром бруду, проте їх легко очистити. Більше того, вам не потрібна дорога побутова хімія, достатньо одного підручного засобу.

Щоб міжплиткові шви сяяли та блищали, потріть їх зубною пастою. Простим, але ефективним лайфхаком поділився один із блогерів у TikTok.

Так, автор під ніком The Gooch продемонстрував, як легко та швидко очищає затирку у ванній кімнаті. Все, що потрібно для прибирання, це зубна паста і щітка, до речі, стара зубна годиться.

Спочатку у відео заклеюють частину швам малярною стрічкою, щоб потім порівняти цю ділянку з очищеним місцем. Після цього слід нанести зубну пасту на затирку й активно потерти щіткою. В кінці за допомогою губки протріть поверхню, прибравши залишки засобу.

Автор знімає стрічку, показуючи, як очистилася лінія затирання після трюку із зубною пастою. Ефект вас точно задовольнить, а міжплитковий шов залишиться блискучим.

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