Як зберегти свіжість у холодильнику: робоча ідея з туалетним папером

Зберегти свіжість у холодильнику допоможе рулон туалетного паперу зі спеціальною обробкою

Кожна господиня стикалася з проблемою неприємного запаху в холодильнику, навіть якщо часто прибирати у ньому. Іноді запахи від їжі буквально просочуються у простір холодильника, тому складно зберігати його свіжість після прибирання.

Вирішити цю проблему раз і назавжди допоможе звичайний рулет туалетного паперу. Однак перед тим, як покласти його в холодильник, потрібна спеціальна обробка, пише apostrophe.ua.

Рулет звичайного туалетного паперу потрібно обробити розчином. Змішайте три чайні ложки соди та пів чайної ложки солі, потім окремо змішайте трохи води з 10 краплями будь-якої ефірної олії.

Після цього з’єднайте всі ці інгредієнти — повинна вийти така собі паста, якою і обробляємо рулон паперу. Спочатку намастіть по торцю рулону, потім розподіліть по всій верхівці.

Добре вимийте і очистіть свій холодильник від зайвого, і тільки тоді відправляйте рулон обробленого туалетного паперу. Такий несподіваний елемент побуту в холодильнику подарує легкий приємний аромат, а також вбере зайву вологу та неприємні запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав рецепт ароматизатора із трьох інгредієнтів. Тепер у вашому будинку пахне по-багатому.