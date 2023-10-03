Як прогнати мух із дому: дивний, але робочий трюк з водою

Позбутися мух у будинку без особливих зусиль допоможе пакет з водою

Восени мухи особливо докучають своєю присутністю в домі, оскільки в цю пору їх стає дуже багато. Комахи шукають теплі місця перед зимівлею, тому й летять до будинків до людей. Однак, є ефективні способи, як прогнати мух раз і назавжди.

Позбутися мух допоможе простий спосіб, який можна реалізувати без особливих зусиль. Потрібен простий прозорий пакет або пакет із зіп-застібкою, пише Express.

Цей метод може здатися дивним, але якщо знати фізіологію мух, він точно спрацює. Такий спосіб, до речі, використовують у кафе та громадських закладах у південній частині США.

Наберіть у прозорий поліетиленовий пакет води та зав'яжіть його на вузол. Найкраще підійде пакет із зіп-застібкою.

А потім просто повісьте прозору ємність з водою на дверну ручку або десь поруч з нею. Якщо покласти в пакет із водою кілька блискучих монеток, шматочків фольги або якихось інших мерехтливих елементів, ефект буде ще кращим.

Фішка цього трюку в тому, що в мух особливий механізм зору, і пакет з водою і блискучими фрагментами стане для них фатальним через заломлення світла. Комахи будуть спантеличені цією "перешкодою" і пролетять повз, не потрапляючи у ваш будинок.

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