Засалені рукави та комір на куртці очистяться: прати пуховик не доведеться

У холоди не завжди є можливість випрати куртку, тому варто скористатися одним із таких засобів

Пуховики люблять за зручність, легкість та тепло. Це безпрограшний та надійний варіант не замерзнути й при цьому мати непоганий вигляд. Але під час носіння біля шиї та на манжетах з’являються засалені ділянки. Звичайно ж позбутися забруднень допоможе дбайливе прання або хімчистка. А якщо куртку потрібно зробити чистою в найкоротший термін і без прання, допоможуть народні засоби.

Найзручніше чистити пуховик буде у ванній кімнаті. Або там, де можна розкласти одяг на рівній поверхні.

Для очищення знадобиться нова поролонова губка або ватяні диски, сода та сіль.

У 150 мл гарячої води потрібно розчинити по 1 столовій ложці соди та солі. Розчин добре розмішати й за допомогою губки або ватного диска втерти в забруднення. Маніпуляцію потрібно провести кілька разів, після чого протерти тканину сухою серветкою. Після цього забруднення мають зникнути.

Ще один ефективний засіб від засаленості на рукавах — перекис водню. Потрібно змішати половину склянки соди, половину склянки перекису водню та одну склянку гарячої води. Отриманий розчин перелити в пляшку з пульверизатором та нанести на плями на 15 хвилин. Як тільки час закінчиться проблемне місце потрібно протерти чистою серветкою.

Раніше "Телеграф" ділився порадою, як швидко розправити синтепон, що збився в куртці. Для цього знадобиться вибивка для килимів.