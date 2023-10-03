Як приховати сивину без фарбування: допоможе невелика хитрість

Замаскувати сивину можна за допомогою натуральних продуктів

Сиве волосся подобається далеко не всім. Тому власники сивини всіляко намагаються її замаскувати. Найпростіший спосіб – фарбування. Але фарба може негативно позначитися на стані волосся. Тому любителі всього натурального віддають перевагу використанню засобів без хімії у складі.

Є безліч методів замаскувати сивину за допомогою натуральних засобів. Але перш ніж використовувати будь-який спосіб, потрібно переконатися, що вибраний засіб не викличе алергічної реакції. Спочатку необхідно приготувати невелику порцію засобу та втерти його у шкіру рук. Якщо через 30 хвилин тривожних змін не буде, можна сміливо випробувати препарат на своєму волоссі.

Одним з найкращих засобів для покращення кольору волосся є настій шавлії, пише Kobieta.

Все, що потрібно зробити, це залити гарячою водою 10 листків шавлії та настояти 2-3 хвилини. Ретельно вимите волосся потрібно ополоснути остиглим настоєм шавлії. Якщо повторювати таку процедуру 2 рази на тиждень, вже за місяць буде помітно, що сиві пасма потемніли.

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