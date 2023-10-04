Як перевірити сир із супермаркету на натуральність: простий лайфхак

Є простий спосіб, як перевірити кисломолочний сир із супермаркету на натуральність

Кисломолочний сир на українському ринку зараз дуже недешевий та затребуваний продукт. Українці часто купують сир, щоб приготувати смачні страви або просто поласувати корисним продуктом із чаєм чи кавою. Тому недобросовісні виробники можуть фальшувати продукт, щоб отримати максимальну вигоду. Як уникнути підробки та відрізнити натуральність сиру – є простий, але робочий лайфхак.

Зробити це можна у домашніх умовах без застосування складних механізмів. Для цього вам знадобляться лише горяча вода та порожня миска, пише meta.ua.

Що потрібно зробити?

Візьміть невелику миску і трохи окропу. Налийте приблизно склянку гарячої води в миску, потім відламайте чайною ложкою шматочок сиру і зануріть його в окріп. Потім слідкуйте за продуктом кілька хвилин.

Якщо кисломолочний сир залишився грудкою лежати у воді, а вода навколо нього лише злегка стала каламутною — отже, ви купили якісний натуральний сир.

Якщо ж відламаний шматочок сиру розсипався на дрібні частинки, а на поверхні води при цьому з’явилася плівка або масляна пляма, значить, цей продукт підробка і не варто його вживати.

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