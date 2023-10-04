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Збережете до 15% тепла в приміщенні: як та чим утеплити вхідні двері до настання зими

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Двері Новина оновлена 04 жовтня 2023, 13:03
Двері. Фото Pixabay

Більшість матеріалів треба купити

У випадку складної зими в Україні, треба завчасно подбати про утеплення вікон, полу та дверей в приміщенні. Великим плюсом буде те, якщо у вас двері металеві.

Які є способи та які матеріали потрібні для розв'язання цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Zaxid.Net. Більшість утеплювачів треба придбати у будівельних магазинах.

Способи для утеплення

  • Оббивка самого дверного полотна утеплювачем.
  • Герметизація отворів, тріщин валиками чи рідкими герметиками.
  • Доповнення дверної коробки ущільнювачами.

Матеріали

Поролон – практичний теплий матеріал, з котрим легко працювати, однак він також, як і вата, вбирає вологу та з часом кришиться, а тому потребує заміни кожні 2-3 роки;

Пінопласт – щільний, дешевий та легкий синтетичний матеріал;

Мінеральна вата – м’який утеплювач, виготовлений на основі базальну та синтетичних волокон. Єдиним мінусом цього утеплювача вважають те, що з часом вата "збивається" та просідає під важкою зовнішньою оббивкою;

Пінополіуретан – це, так званий, "надувний утеплювач", продається у твердому та пінному стані. Коштує більше, аніж інші утеплювачі, однак має куди більший термін служби.

Пенофол – є комбінованим матеріалом, адже складається зі спіненого поліетилену та фольги. Він може втримувати тепло в приміщенні, але найчастіше використовується не як самостійний утеплювач, а як додатковий матеріал до основного.

Також додатково можуть знадобитись

  • рідкі цвяхи;
  • монтажна піна;
  • гідробар’єрна плівка;
  • металовироби;
  • дермантин;
  • пластикові панелі;
  • листи ДВП, МДФ, фанера тощо;
  • скотч;
  • ущільнювачі.
  • дріль;
  • олівець;
  • рулетка;
  • шурупокрут;
  • лобзик;
  • захисні окуляри та рукавиці.

Як утеплити вхідні металеві двері

  1. Зняти двері з петель. Треба бути обережним, бо тут може навіть майстер не впоратись;
  2. Потрібно добратись до середини дверей. Тому для початку варто зняти усі накладні елементи, зокрема й вічко, замок;
  3. Якщо конструкція передбачає вільний демонтаж хоча б одного із полотен, тоді його просто потрібно акуратно тимчасово зняти. Якщо ж така можливість відсутня, тоді спочатку знімаємо обшивку, а тоді вирізаємо полотно;
  4. Розпочинати заповнення "пустоти" вибраним утеплювачем можна, якщо всередині дверей вже є ребра жорсткості;
  5. Монтаж дверей на місце та встановлення знятих раніше замків та вічка.

Як утеплити вхідні дерев'яні двері

Якщо вона подвійна та всередині має пустоту, тоді сміливо можна використовувати ту ж саму технологію, що й у випадку металевих дверей.

У разі, якщо вона не подвійна, тоді її можна утеплити з допомогою дермантину або шкіряної обшивки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином можна ще утеплити будинок. Варто звернути увагу на підлогу.

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#Зима #Лайфхак #утеплення