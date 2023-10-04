Збережете до 15% тепла в приміщенні: як та чим утеплити вхідні двері до настання зими
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Більшість матеріалів треба купити
У випадку складної зими в Україні, треба завчасно подбати про утеплення вікон, полу та дверей в приміщенні. Великим плюсом буде те, якщо у вас двері металеві.
Які є способи та які матеріали потрібні для розв'язання цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Zaxid.Net. Більшість утеплювачів треба придбати у будівельних магазинах.
Способи для утеплення
- Оббивка самого дверного полотна утеплювачем.
- Герметизація отворів, тріщин валиками чи рідкими герметиками.
- Доповнення дверної коробки ущільнювачами.
Матеріали
Поролон – практичний теплий матеріал, з котрим легко працювати, однак він також, як і вата, вбирає вологу та з часом кришиться, а тому потребує заміни кожні 2-3 роки;
Пінопласт – щільний, дешевий та легкий синтетичний матеріал;
Мінеральна вата – м’який утеплювач, виготовлений на основі базальну та синтетичних волокон. Єдиним мінусом цього утеплювача вважають те, що з часом вата "збивається" та просідає під важкою зовнішньою оббивкою;
Пінополіуретан – це, так званий, "надувний утеплювач", продається у твердому та пінному стані. Коштує більше, аніж інші утеплювачі, однак має куди більший термін служби.
Пенофол – є комбінованим матеріалом, адже складається зі спіненого поліетилену та фольги. Він може втримувати тепло в приміщенні, але найчастіше використовується не як самостійний утеплювач, а як додатковий матеріал до основного.
Також додатково можуть знадобитись
- рідкі цвяхи;
- монтажна піна;
- гідробар’єрна плівка;
- металовироби;
- дермантин;
- пластикові панелі;
- листи ДВП, МДФ, фанера тощо;
- скотч;
- ущільнювачі.
- дріль;
- олівець;
- рулетка;
- шурупокрут;
- лобзик;
- захисні окуляри та рукавиці.
Як утеплити вхідні металеві двері
- Зняти двері з петель. Треба бути обережним, бо тут може навіть майстер не впоратись;
- Потрібно добратись до середини дверей. Тому для початку варто зняти усі накладні елементи, зокрема й вічко, замок;
- Якщо конструкція передбачає вільний демонтаж хоча б одного із полотен, тоді його просто потрібно акуратно тимчасово зняти. Якщо ж така можливість відсутня, тоді спочатку знімаємо обшивку, а тоді вирізаємо полотно;
- Розпочинати заповнення "пустоти" вибраним утеплювачем можна, якщо всередині дверей вже є ребра жорсткості;
- Монтаж дверей на місце та встановлення знятих раніше замків та вічка.
Як утеплити вхідні дерев'яні двері
Якщо вона подвійна та всередині має пустоту, тоді сміливо можна використовувати ту ж саму технологію, що й у випадку металевих дверей.
У разі, якщо вона не подвійна, тоді її можна утеплити з допомогою дермантину або шкіряної обшивки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином можна ще утеплити будинок. Варто звернути увагу на підлогу.