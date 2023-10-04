Збережете до 15% тепла в приміщенні: як та чим утеплити вхідні двері до настання зими

Більшість матеріалів треба купити

У випадку складної зими в Україні, треба завчасно подбати про утеплення вікон, полу та дверей в приміщенні. Великим плюсом буде те, якщо у вас двері металеві.

Які є способи та які матеріали потрібні для розв'язання цієї проблеми, можна дізнатись на сайті Zaxid.Net. Більшість утеплювачів треба придбати у будівельних магазинах.

Способи для утеплення

Оббивка самого дверного полотна утеплювачем.

Герметизація отворів, тріщин валиками чи рідкими герметиками.

Доповнення дверної коробки ущільнювачами.

Матеріали

Поролон – практичний теплий матеріал, з котрим легко працювати, однак він також, як і вата, вбирає вологу та з часом кришиться, а тому потребує заміни кожні 2-3 роки;

Пінопласт – щільний, дешевий та легкий синтетичний матеріал;

Мінеральна вата – м’який утеплювач, виготовлений на основі базальну та синтетичних волокон. Єдиним мінусом цього утеплювача вважають те, що з часом вата "збивається" та просідає під важкою зовнішньою оббивкою;

Пінополіуретан – це, так званий, "надувний утеплювач", продається у твердому та пінному стані. Коштує більше, аніж інші утеплювачі, однак має куди більший термін служби.

Пенофол – є комбінованим матеріалом, адже складається зі спіненого поліетилену та фольги. Він може втримувати тепло в приміщенні, але найчастіше використовується не як самостійний утеплювач, а як додатковий матеріал до основного.

Також додатково можуть знадобитись

рідкі цвяхи;

монтажна піна;

гідробар’єрна плівка;

металовироби;

дермантин;

пластикові панелі;

листи ДВП, МДФ, фанера тощо;

скотч;

ущільнювачі.

дріль;

олівець;

рулетка;

шурупокрут;

лобзик;

захисні окуляри та рукавиці.

Як утеплити вхідні металеві двері

Зняти двері з петель. Треба бути обережним, бо тут може навіть майстер не впоратись; Потрібно добратись до середини дверей. Тому для початку варто зняти усі накладні елементи, зокрема й вічко, замок; Якщо конструкція передбачає вільний демонтаж хоча б одного із полотен, тоді його просто потрібно акуратно тимчасово зняти. Якщо ж така можливість відсутня, тоді спочатку знімаємо обшивку, а тоді вирізаємо полотно; Розпочинати заповнення "пустоти" вибраним утеплювачем можна, якщо всередині дверей вже є ребра жорсткості; Монтаж дверей на місце та встановлення знятих раніше замків та вічка.

Як утеплити вхідні дерев'яні двері

Якщо вона подвійна та всередині має пустоту, тоді сміливо можна використовувати ту ж саму технологію, що й у випадку металевих дверей.

У разі, якщо вона не подвійна, тоді її можна утеплити з допомогою дермантину або шкіряної обшивки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким чином можна ще утеплити будинок. Варто звернути увагу на підлогу.