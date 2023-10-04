Не тільки для тіста: навіщо додавати розпушувач під час прання

Завдяки цьому способу прання навіть найстаріші плями зникнуть без сліду

Рідко який рецепт випічки обходиться без такого інгредієнта, як розпушувач тіста. Пекарський порошок потрібен для того, щоб зробити тісто пишним та повітряним.

Мало хто знає, але розпушувач також можна використовувати для прання дуже брудних речей. З цим засобом одяг відмінно відмивається і стає таким же, як після покупки. Такий спосіб прання підходить і для білих речей.

Для прання знадобиться: 1 столова ложка розпушувача, 2 столові ложки солі. Інгредієнти потрібно змішати в мисці для прання та залити теплою водою. В отриманому розчині замочіть речі на 2 години, а потім виперіть в машинці звичайним способом. Для посилення ефекту деякі господині додають в барабан 2-3 столові ложки солі.

Крім того, пекарський порошок відмінно видаляє вапняковий наліт у пральній машині, пише Germania.one. Для очищення машини рекомендують змішати невелику кількість розпушувача з водою і вилити суміш барабан, або відділення для миючих засобів. Потім потрібно запустити цикл прання на 90°C, для старих моделей – 60°C.

З настанням холодів актуальною стала проблема як очистити забруднення на пуховиках і куртках. "Телеграф" поділився методом видалення засмальцьованих плям без прання.