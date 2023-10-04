Як швидко освіжити джинси, якщо немає часу на прання: несподівані лайфхаки

Джинсову тканину не рекомендується часто прати, іноді досить просто освіжити

Джинсові речі давно узвичаїлися в українців, це зручний і практичний матеріал, якому віддають перевагу багато людей. Однак, як виявилося, джинсові речі не дуже люблять прання, іноді досить просто їх освіжити. А під час прання джинсів потрібно враховувати деякі нюанси.

Крім того, є дієві способи, як швидко висушити джинси після прання. Використовуйте їх, якщо сильно кудись поспішайте, пише obozrevatel.

Як швидко висушити джинси

Для цього вам знадобиться чистий сухий рушник. Щільно загорніть джинсову річ у рушник, щоб він увібрав вологу. Потім повісьте виріб на свіжому повітрі або в кімнаті, що добре провітрюється. Такий спосіб значно прискорить сушіння джинсових речей.

Прання

Джинси не дуже люблять часте прання, через нього матеріал швидше зношується. Якщо на штанах або куртці з’явилися плями, не обов’язково відразу прати їх повністю. Достатньо буде запрати пляму, використавши пральний засіб та вологі серветки. Після цього можна прополоскати теплою водою і повісити на свіжому повітрі.

Як освіжити джинси

Якщо на джинсових речах немає забруднень та плям, а ви просто хочете їх трохи освіжити – відправляйте річ у морозилку. Складіть штани чи спідницю у пакет та залиште на ніч у морозильній камері. На ранок джинси будуть свіжими, а холод прибере зайві запахи.

Оцет для свіжості речей

Ще один спосіб освіжити джинси – використовувати оцет. Зробіть розчин оцту та води один до одного та розпорошіть на джинсові речі. Потім змочіть водою і дайте висохнути, тканина буде як після повноцінного прання.

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