Простого прання недостатньо: як позбутися запаху тварин на одязі та меблях

Прості засоби допоможуть усунути неприємність

У будинку, де мешкає кішка чи собака будь-якої миті може статися неприємна ситуація, коли тварина не добіжить до туалету, або просто помітить свою територію. Позбавлення неприємного запаху може здатися складним завданням, але в арсеналі досвідчених господарів є засоби, які допомагають упоратися з проблемою.

Якщо сталося так, що тварина помітила одяг або постільну білизну, простим пранням не обійтися. Насамперед речі потрібно буде замочити в холодній воді й додати туди 1 склянку оцту. Цей засіб видалить пляму, розчинивши сечову кислоту. Тільки після замочування в оцті річ можна прати звичайним способом.

Для очищення меблів можна використовувати саморобний розчин. Для цього знадобиться змішати 300 мл перекису водню, 3 столові ложки харчової соди та кілька крапель засобу для миття посуду. Отриманий розчин потрібно нанести на пляму та залишити на кілька годин, після чого змити вологою тканиною та просушити.

Якщо НП сталася на килимі, очищати його найкраще за допомогою спеціального засобу на основі ферментів. Як правило, їх наносять на поверхню килима, залишають подіяти на кілька годин, а потім змивають.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху котячої сечі у взутті. Допоможуть засоби, які є в кожному будинку.